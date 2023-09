Champions – Bivio decisivo per Garcia a Braga, ecco perchè

Il primo bivio dei campioni d’Italia è in questa città del nord portoghese. Non appaia eccessivo, ma il Napoli a Braga deve vincere per cominciare bene il cammino europeo e dare un segno di discontinuità rispetto a un certa apatia dimostrata ultimamente in campionato, con un solo punto conquistato nelle ultime due gare. Vincere per rialzarsi e anche per non complicare ulteriormente lo scenario. Già perché se non si fa valere il proprio valore contro un club all’ottavo posto del campionato portoghese, sarà più complicato far risultato col Real Madrid. Senza catastrofismi, il calendario prevede poi il doppio turno con l’Union Berlino: arrivarci da inseguitrice del secondo posto, complicherebbe maledettamente il cammino per gli ottavi. E questo Aurelio De Laurentiis non vuol nemmeno prenderlo in considerazione, perché il ritorno dei conti in positivo è dovuto proprio agli 80 milioni di euro entrati dalla scorsa Champions, con il Napoli avanti fino ai quarti. Ripetere lo scudetto non è un obbligo ma serve provarci al massino delle proprie forse. Invece una eliminazione dall’Europa ricca potrebbe costare carissima a Garcia. fonte: Gazzetta

