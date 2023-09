Serve il tridente a Braga con Osimhen,Kvara e Jack. Il Napoli non si è perso!

Presto per dire che il Napoli s’è perso. Il recupero col Genoa rassicura, il gruppo è forte, ma meglio non sottovalutare i segnali d’allarme. Forse è il gioco di Garcia, di sicuro Lobotka, Kvara e Di Lorenzo non sono quelli di Spalletti.

Factory della Comunicazione

Per la proprietà transitiva soffre anche Osimhen. Garcia potrebbe recuperare vecchi (e sempre utili) codici di gioco, invece di imporre la sua novità a tutti i costi. Belle notizie arrivano però da Raspadori che sta acquistando dimensione europea. Sarà un appello emozionale, perché ci sono equilibri da rispettare, ma non può restare in panchina.Identità Il Braga non sembra un rivale insuperabile, però le incognite della trasferta non mancano.

Il Napoli deve ritrovare il comando del gioco, questa è la sua identità. L’anno scorso aveva debuttato strapazzando il Liverpool, incantando la Champions.

Il Braga è appena 8° in Portogallo, ha perso 3-1 con il Farense (il portiere Matheus s’è preso la colpa), il 4-2-3-1 di Arthur Jorge punta sulla coppia d’attacco Ruiz-Horta. Niente che il vero Osimhen non possa mettere in riga.

Fonte: Gazzetta