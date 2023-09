Jorge (all. Braga) chiarisce: “Non ci siamo fatti distrarre dal Napoli. Abbiamo perso perché non siamo stati capaci di dimostrare la nostra superiorità”

Il Napoli è atteso mercoledì dalla prima di Champions League contro i portoghesi del Braga, che hanno perso l’ultima di campionato, ma il cui allenatore chiarisce che l’impegno col Napoli non c’entra nulla, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Artur Jorge non lo ammetterà nemmeno sotto tortura, ma a leggere la formazione uscita sconfitta per 3-1 dallo Stadio Sao Luis di Faro, sabato sera, viene il sospetto che diverse scelte siano state influenzate dalla prossimità con la gara del debutto in Champions col Napoli. Giocatori di peso come Pizzi e Abel Ruiz partiti dalla panchina e l’eterno Joao Moutinho, con un gran bisogno di minuti di rodaggio, lanciato dal 1’ per la prima volta , fanno pensare che la grande overture di Coppa , attesa da 11 anni, possa aver avuto il suo peso . «Non ci siamo fatti distrarre dal Napoli. Abbiamo perso perché non siamo stati capaci di dimostrare la nostra superiorità», il pensiero del tecnico portoghese. In considerazione dell’alto livello di Real, Napoli e Union Berlino, i guerreiros do minho sanno bene che per passare il turno dovranno fare più punti da mercoledì prossimo, allo Stadio Municipal. Obiettivo che diventerebbe proibitivo se Matheus, responsabile di almeno due reti in Algarve, ripetesse la prestazione di Faro. «Mi assumo tutte le mie responsabilità», l’ammissione del portiere. «Non posso che lavorare sodo e farmi trovare pronto per la prossima partita”.

Factory della Comunicazione