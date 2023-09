Serie a femminile – Le gare di ieri tabellini e risultati

Buona la prima per Juventus e Fiorentina che battono di misura rispettivamente Pomigliano e Sassuolo: Girelli decisiva per le bianconere, Cinotti completa la rimonta Viola. Domani in campo la Roma campione d’Italia: sarà big match contro il Milan

La prima giornata di Serie A eBay si è aperta al ‘Liguori’ di Torre del Greco dove il Pomigliano ha ospitato la Juventus. Tanti gol (ben 5 in totale) e vittoria da parte delle bianconere che, non senza soffrire in alcuni frangenti, hanno conquistato i loro primi tre punti della stagione. All’11’ infatti sono state le Pantere a spiazzare le ospiti: Martinez ha pescato Nambi che ha calciato potente e preciso sotto l’incrocio, battendo Peyraud-Magnin. Con questo gol Nambi inoltre è diventata la prima giocatrice africana a realizzare una rete con il Pomigliano in Serie A. Ma la reazione della Juve non ha tardato ad arrivare; prima è stata Beerensteyn a impegnare Gavillet poi tra il 29’ e il 31’ le bianconere hanno ribaltato il risultato. Nilden ha siglato la rete dell’1-1 con un tiro-cross insidioso e poi Grosso col destro ha sigillato il vantaggio. Statistiche aggiornate per la numero 5 bianconera: a partire dalla stagione 2021/2022, nessun difensore ha realizzato più reti in trasferta di Amanda Nilden in Serie A tra regular e post season (tre, al pari di Lisa Boattin e Linda Tucceri Cimini). Ma il 2-1 della Juve è durato appena due minuti perché il Pomigliano ha presto riportato la situazione in parità con Martinez che ha colpito la parte interna della traversa e spiazzato di nuovo Peyraud-Magnin. Nel secondo tempo la Juventus è scesa in campo vogliosa di tornare di nuovo in vantaggio e in un paio di occasioni è stata di nuovo Beerensteyn a creare scompiglio nella difesa avversaria ma alla fine è stata Girelli che al 68’ ha trovato la rete del definitivo 3-2 bianconero. Girelli – di testa e su assist di Cantore – ha segnato così 15 reti all’esordio stagionale della sua squadra in Serie A, più di ogni altra giocatrice nel corso dei precedenti 16 tornei nella competizione. Le bianconere di Montemurro hanno dunque iniziato l’annata col piede giusto, conquistando i primi tre punti della stagione: la prossima giornata ospiteranno la Sampdoria, mentre Pomigliano sfiderà in trasferta il Sassuolo.

Alle 18 poi sono scese in campo Fiorentina e Sassuolo. Dopo appena quattro minuti di gioco, ecco l’episodio che ha cambiato l’inizio gara: Tortelli ha perso il pallone a ridosso dell’area di rigore, poi un intervento irregolare di Faerge ha portato il direttore di gara a fischiare il rigore. Dagli undici metri è andata Sabatini che non ha sbagliato e ha subito portato avanti il Sassuolo. Questo vantaggio però è durato appena quattro minuti e all’8’ Catena ha pareggiato i conti con un destro all’incrocio. A partire dallo scorso aprile, Michela Catena è una delle tre centrocampiste ad aver realizzato il maggior numero di reti in Serie A tra regular e post season (tre, al pari di Valery Vigilucci e Andressa Alves). Reazione immediata dunque da parte della Viola che al 22′ ha sfiorato il raddoppio con Mijatovic che ha calciato al volo ma ha colpito il palo. Poi un altro legno ha bloccato la Fiorentina al 35′, stavolta con Catena, a un passo dalla doppietta. Dall’inizio del 2023, solo la Roma (10) ha colpito più legni della Fiorentina (otto) in Serie A tra regular e post season. Nel secondo tempo, dopo una prima fase di ripresa equilibrata (salvo la grande uscita di Durand che ha neutralizzato Kajan), la gara si è accesa e a sei minuti dal 90’ ed è stata Cinotti a chiudere il match e a consegnare i tre punti alle padrone di casa: Longo ha trovato la compagna in area che col destro ha battuto di nuovo Durand. Le Viola sono partite subito bene e l’esordio stagionale si è chiuso col sorriso: la prossima giornata saranno ospiti dell’Inter, impegnata domani in trasferta contro Sampdoria.

Serie A eBay – Prima giornata

Sabato 16 settembre

Pomigliano-Juventus 2-3

11’ Nambi (P), 29’ Nilden (J), 31’ Grosso (J), 33’ Martinez (P), 68’ Girelli (J)

Fiorentina-Sassuolo 2-1

5’ Sabatino rig. (S), 8’ Catena (F), 84’ Cinotti (F)

Domenica 17 settembre

Como Women-Napoli Femminile ore 12.30 (diretta figc.it e YouTube FIGC Femminile)

‘Ferruccio Trabattoni’ – Seregno (MB)

Milan-Roma ore 15 (diretta RaiSport e Rai Play)

‘Vismara – Puma House of Football’ – Milano

Sampdoria-Inter ore 18 (diretta figc.it e YouTube FIGC Femminile)

‘Silvio Piola’ – Vercelli

