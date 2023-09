La moviola racconta che Fabbri nega a Victor un rigore che inciderà sul risultato

Un altro errore da inanellare agli altri, non bene Fabbri (Il Cds vota 5), il mancato rigore non concesso al Napoli incide non poco sul risultato finale. Considerazione: “solo” 7’ di recupero, gli arbitri come soldatini hanno obbedito all’ordine di Rocchi nell’ultima call: recuperi extra large solo invenzioni (peccato ne hanno dati 85’ in più in tre giornate).

Recupero: 9’ (2’+7’)

CHE ERRORE!

Brutto l’errore, manca un rigore al Napoli, neanche troppo difficile: Osimhen anticipa Dragusin che cerca di tenerlo, frana su di lui placcandolo sulle gambe. Rigore, Fabbri non vede, neanche dal VOR dicono nulla, errore grave.

RISCHIOSO

Osimhen giù in area, c’è un “blocco” di Bani malizioso, più teso a fermare l’avversario che a proteggersi dall’uscita del proprio portiere.

REGOLARE

De Winter (che spizzerà il pallone) si libera dal “tengo io-tieni tu” con una spinta su Anguissa che un po’ accentua, ma il pallone non è ancora in gioco, poi Bani è tenuto in gioco da Zielinski.

NO RIGORE

Gomito di Mario Rui, al corpo e non punibile. Cross di Olivera, a terra Bani più col petto che con il braccio a terra per la caduta.