Calcio Femminile – Pomigliano/Juventus (2-3) buona prova delle padrone di casa

Nella prima giornata della nuova stagione, il Pomigliano ospita la Juventus al “Liguori” di Torre del Greco. La società campana ha cambiato molto, a partire dalla scelta di un tecnico spagnolo: Antonio Contreras, e l’acquisto di calciatrice straniere come il coach.

Nel primo tempo, è il 13’, quando Nambi sblocca per le padrone di casa con un eurogol sul secondo palo, lì dove non può nulla Peyraud Magnin per l’1-0 delle pantere. La Juventus reagisce immediatamente con Beerensteyn di testa ma Gavillet si rifugia in angolo. Alla mezz’ora, c’è il pari per la compagine guidata da coach Montemurro con un tiro non pretenzioso di Nilden, ma la sfera non viene clamorosamente bloccata dal portiere del Pomigliano, consentendo alle ospiti di pareggiare (1-1). Le ospiti prendono coraggio e si portano in vantaggio dopo 2′ Grosso che, di precisione, batte Gavillet (1-2). La gara è entusiasmante e il Pomigliano non cista a cedere alle avversarie. Dopo 3′ dal sorpasso della Juventus, Martinez ristabilisce la parità con un grandissimo sinistro al volo sul secondo palo della porta difesa da Peyraud Magnin. E’ il 2-2- che chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, è il 10′, quando Di Giammarino impegna severamente Peyraud Magnain con un tiro indirizzato nel sette, ma il portiere francese alza la sfera sopra la traversa. Coach Montemurro fa entrare Caruso, Gama e Girelli e proprio quest’ultima trova il definitivo sorpasso bianconero con un colpo di testa su cross di Cantore al 24′. Al 30′, le locali vogliono il pareggio e sarebbe giusto: contropiede di casa con Martinez che serve Nambi che restituisce il pallone a Martinez con la guatemalteca che però perde il tempo, cincischiando con la sfera e consentendo la chiusura della retroguardia della Juventus. Nei 4′ di recupero non accade granchè, con la Juventus che torna a casa con i primi tre punti del campionato .

A fine gara, troviamo, nonostante la sconfitta, un soddisfatto tecnico del Pomigliano che commenta così: ” Ringrazio le ragazze per la buona prestazione nonostante non abbiamo raccolto punti. Di fronte, avevamo una squadra importante come la Juventus, paragonabile all’Atletico in Spagna. C’è molto da lavorare ma le ragazze hanno interpretato bene il match con lo spirito giusto chiudendo gli spazi e partendo in contropiede.”

Pomigliano – Juventus 2-3

Campionato Nazionale Serie A Femminile Tim – 1ª giornata- 1 fase Stadio Amedeo Liguori (Torre del Greco), sabato 16 settembre 2023 ore 15.00 Reti: 11’pt Nambi (P), 29’pt Nilden (J), 31’pt Grosso (J), 33’pt Martinez (P), 22’st Girelli (J)

Pomigliano: Gavillet,Caiazzo, Rabot, Nambi (32’st Borgouin), Ippolito (43’st Manca), Battistini, Szymanowski, Martinez, Di Giammarino (41’st Talle), Ferrario (Cap), Novellino. A disposizione: Apicella, Fusini, Domi, James Buhigas, Tengue, Corrado. Allenatore: Carlo Sanchez

Juventus: Peyraud-Magnin, Lenzini (27’st Gama), Sembrant (Cap), Cascarino, Nilden, Palis (12’st Caruso), Gunarsdottir, Grosso, Cantore, Nystrom (12’st Girelli), Beerenstyen (38’st Thomas). A disposizione: Aprile, Cafferata, Bellucci, Moretti, Cocino. Allenatore: Joseph Montemurro

Arbitro: Gabriele Totaro Assistenti: Franck Loic Nana Tchato, Giampaolo Jorgji IV Ufficiale: Paul Aka Iheukwumere

Ammoniti: 44’pt Cascarino (J), 18’st Nilden (J)