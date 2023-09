SKY – Garcia: “2 punti persi; dovevano giocare Rrahmani e Natan…”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ai microfoni Sky a fine gara: “Due punti persi, abbiamo giocato male per un’ora, poi c’è stata una reazione da squadra, ma solo questa. Due gol presi su calci piazzati vogliono dire poca determinazione. Bisogna avere più corde al nostro arco, per questo Raspadori dietro Osimhen, c’è anche da dire che gli episodi non ci aiutano, ma la sconfitta non è figlia degli episodi, è colpa nostra. A volte prima della Champions capitano queste gare, ma la Champions non può essere un obiettivo, è un’ambizione. Devo dire che, sinceramente, dopo una sconfitta in casa, mi aspettavo altro dalla mia squadra, salvo solo la reazione, ma il resto va rivisto. Oggi dovevano giocare Rrahmani e Natan, ma le cose sono cambiate, non ho potuto rischiare Rrahmani e non potevo cambiare tutto. Mi è piaciuto molto Ostigard, comunque…Raspadori è stato presente in tutte e 4 partite di campionato, è un giocatore importante per noi e per me, può giocare trequartista, centravanti, è polivalente e fa sempre comodo avere giocatori come lui. L’errore sui gol sono al momento del cross, non c’entra la marcatura ad uomo o a zona, sul secondo gol siamo passivi. Con maggiore determinazione questi gol non li prendi, noi ci siamo svegliati solo sul 2-0. Mi è piaciuto anche l’ingresso di Cajuste…”

