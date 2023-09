Serie A – Campionato femminile, si parte oggi: il primo calcio al pallone sarà alle 15,00

Il campionato scatta sabato alle 15 dal “Liguori” di Torre del Greco con Pomigliano-Juventus; alle 18 Fiorentina-Sassuolo. Domenica Como Women-Napoli Femminile (12.30), il big match del Vismara (15) e Sampdoria-Inter (18)

Sabato 16 settembre, ore 15, stadio ‘Liguori’ di Torre del Greco: e Pomigliano-Juventus la gara che apre la stagione 2023-24 della Serie A, che da quest’anno avrà il title partner eBay. Scatta il secondo campionato nell’era del professionismo e con la formula confermata rispetto al 2022-23: dieci squadre al via, 18 giornate, poi Poule Scudetto e Poule Salvezza, le prime tre classificate in Champions (l’Italia, dalla prossima stagione, guadagnerà un posto rispetto agli attuali due), l’ultima in B, la penultima a spareggiare con la seconda della Serie B. Il big match del ‘Vismara’, quello tra Milan e Roma, sarà trasmesso domenica alle ore 15 su RaiSport e RaiPlay. Le altre quattro sfide (oltre a Pomigliano-Juventus si giocano anche Fiorentina-Sassuolo, Como Women-Napoli Femminile e Sampdoria-Inter) saranno visibili invece gratuitamente sul sito figc.it (player raggiungibile dalla home page) e sul canale YouTube della FIGC Femminile.

#MAIPIÙ A pochi giorni dall’inizio del campionato la Divisione Serie A Femminile Professionistica lancia #MAIPIÙ, la campagna permanente contro la violenza di genere che verrà inaugurata sabato 16 settembre in occasione della prima giornata della Serie A eBay. Lo striscione con l’hashtag #MAIPIÙ verrà esposto in ogni partita del massimo campionato al momento dell’allineamento delle squadre. Nella prima giornata della Serie A eBay, oltre allo striscione, su tutti i campi sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle donne vittime di femminicidio e di tutte quelle violate nella loro integrità fisica, mentale e nella dignità umana.

SABATO Sarà quindi la Juventus ad aprire il campionato sul campo del Pomigliano. Le bianconere, eliminate dalla Champions League per mano dell’Eintracht Francoforte, devono voltare pagina e concentrarsi sulla Serie A eBay e su una rincorsa allo scudetto che la Juventus aveva conquistato ininterrottamente dal 2018 al 2022 prima di cedere lo scettro alla Roma. Juventus che vanta il 100% di successi nella prima partita stagionale di Serie A, sei su sei (solo due squadre hanno una serie più lunga, la Torres con otto tra il 2006 e il 2013) e il Verona con sette tra il 2003 e il 2009. Dall’altra parte c’è un Pomigliano che da pochi giorni ha affidato la panchina allo spagnolo Antonio Contreras Olivera e che punta a evitare lo spareggio, poi vinto tra maggio e giugno ai danni della Lazio. Sabato, alle 18, anche Fiorentina-Sassuolo, al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino. Le viola hanno un nuovo allenatore, l’ex Como Sebastian De La Fuente; nel Sassuolo, invece, confermato Piovani. Due innesti dalla Svezia nelle ultime ore: le Viola hanno riaccolto Karin Lundin, per le neroverdi ecco Loreta Kullashi, che andrà ad arricchire un attacco già impreziosito dall’arrivo di Chiara Beccari in prestito dalla Juventus.

DOMENICA Il programma della domenica si apre alle 12.30 con Como Women-Napoli Femminile. Il club lombardo ha affidato l’eredità di De La Fuente al giovane (classe 1993) Marco Bruzzano; il Napoli, invece, torna in A dopo un solo anno di B e, in panchina, ha confermato Biagio Seno. Tanti volti nuovi da una parte e dall’altra: nel Como ecco, tra le altre, Arcangeli, Baldi, Cox, Lundorf, Martinovic, Monnecchi e Vaitukaitytė. Rinnovato anche il Napoli, che potrà contare in porta su Bacic e Beretta e, ancora, su Pettenuzzo e la giapponese Kobayashi in difesa, su Giai, Gallazzi e Chmielinski a centrocampo e, davanti sull’ex Roma e Parma Banusic e su un’altra ex giallorossa, Paloma Lazaro.

A proposito di Roma, la difesa dello scudetto della squadra di Alessandro Spugna inizia dal ‘Vismara’ e dal match contro il Milan del confermato Maurizio Ganz. Gara da ex, tra le altre, per Manuela Giugliano e Valentina Giacinti, con il club giallorosso che va a caccia della vittoria numero 100 in tutte le competizioni (è a 99). Un mercato internazionale, quello della Roma, che ha portato nella Capitale Aigbogun, Feiersinger, Korpela, la stella Kumagai, Latorre, Valdezate e Viens a cui si aggiunge l’ex Sassuolo Tomaselli. Nel Milan, occhi su Valentina Cernoia che ha chiuso il suo ciclo con la Juventus, sull’ex Inter Gloria Marinelli: curiosità anche per l’ex Bayern Emelyne Laurent, su Julie Piga – già inserita nell’elenco delle preconvocate della Nazionale per il Mondiale – e sui ritorni in Italia di Staskova (già alla Juve) e Swaby (ex Roma). Alle 18 si chiude con Sampdoria-Inter, a Vercelli. Dopo aver superato le difficoltà estive, il club blucerchiato è pronto per la sua terza stagione nel massimo campionato. Dopo Giordano e Schatzer, in prestito dalla Juve alla Samp anche Asia Bragonzi; i volti nuovi a disposizione di Rita Guarino sono invece quelli di Cetinja, Tomter, Pedersen, Cambiaghi, Bonfantini e dell’ex Sassuolo Bugeja, tornata in Italia dopo l’esperienza all’Orlando Pride.

Serie A eBay – Prima giornata

Sabato 16 settembre

Pomigliano-Juventus ore 15 (diretta figc.it e YouTube FIGC Femminile)

‘Liguori’ – Torre del Greco (NA)

Fiorentina-Sassuolo ore 18 (diretta figc.it e YouTube FIGC Femminile)

‘Torrini’ – Sesto Fiorentino (FI)

Domenica 17 settembre

Como Women-Napoli Femminile ore 12.30 (diretta figc.it e YouTube FIGC Femminile)

‘Ferruccio Trabattoni’ – Seregno (MB)

Milan-Roma ore 15 (diretta RaiSport e Rai Play)

‘Vismara’ – Milano

Sampdoria-Inter ore 18 (diretta figc.it e YouTube FIGC Femminile)

‘Silvio Piola’ – Vercelli