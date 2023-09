Salvione: “Il problema di Raspadori è che ha davanti un mostro”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Raspadori ed Elmas condividono la duttilità tattica. Un aspetto che può favorire l’allenatore ma, allo stesso tempo, penalizzare il calciatore? “Diciamo la verità, il problema è che davanti c’è un mostro. È chiaro che Raspadori giochi meglio da prima punta. Raspadori consente alle proprie squadre, quando impiegato nella zona centrale dell’attacco, di giocare meglio. Può favorire gli inserimenti, è difficile da marcare e fraseggia al meglio con i compagni di reparto. Non escludo che possa disimpegnarsi bene anche come seconda punta o trequartista. Quel che non mi convince è il suo impiego sulla fascia. Non ricordo prestazioni determinanti quando schierato come ala. Per quanto riguarda Elmas, ormai non ho più parole per la sua duttilità. Ha giocato sulla fascia, come mezzala e centrale di centrocampo. Spalletti, quando diceva che il macedone fosse la luce dei suoi occhi, non sbagliava. Nella passata stagione è stato il dodicesimo uomo più determinante del campionato. Sarebbe un peccato non poter sfruttare la forza di questo calciatore anche quest’anno. Per questo credo che verrà impiegato lui nella gara di questa sera, al posto di Politano”