(Grafico) La Gazzetta mette in campo Napoli e Genoa: le probabili formazioni

Politano c’è, ma Lindstrom di più. Rudi Garcia ha annunciato il recupero dell’esterno della Nazionale, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida col Genoa, ma con qualche riserva: «Matteo non potrà giocare per novanta minuti, sarà con noi dall’inizio o in corso», ha spiegato l’allenatore, e tra le due ipotesi è decisamente più probabile la seconda. «Sono contento che non ci siano infortunati – ha proseguito – la squadra che inizierà non sarà la stessa che ha giocato contro la Lazio». Un’ulteriore novità infatti potrebbe essere rappresentata dall’impiego di Mario Rui sulla fascia sinistra in difesa, al posto di Olivera che è rientrato tardi dagli impegni con l’Uruguay.

Natan, ci siamo quasi Nel complesso, il Napoli non può sottrarsi alla logica del turnover. Questo, tuttavia, non vuol dire che esistano impegni meno importanti. «La parola d’ordine è pensare soltanto al Genoa, come se fosse l’ultima gara del campionato. Voglio tutti concentrati al massimo». La sosta ha consentito a diversi calciatori di aumentare il proprio minutaggio. «Cajuste, Elmas, Ostigard e Kvaratskhelia avevano questa necessità.

L’astinenza di Khvicha non mi preoccupa, darà il solito apporto di gol e assist». C’è tanta attesa per Natan, che si prepara ad esordire, stasera o forse poco dopo, in uno dei sette impegni che gli azzurri dovranno sostenere in 22 giorni. «Ora è più pronto, in questo periodo abbiamo fatto dei lavori specifici. Peraltro aveva un fastidio al ginocchio quando l’abbiamo acquistato». Oltre a Demme, fuori rosa, soltanto Gollini non sarà a Genova. Fonte e grafico Gazzetta