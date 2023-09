Spalletti, tra scudetto e Nazionale, in nomination tra i migliori allenatori maschili

Il Napoli Campione d’Italia ha portato due nomination importanti per il Pallone d’Oro, e per il The Best Fifa Football Awards Osimhen e Kvaratskhelia, ma anche Spalletti è in una lista importante, come riporta il Corriere dello Sport. “Il 2023 è l’anno dei gemelli azzurri: dopo essere entrati nella lista dei trenta finalisti per il Pallone d’Oro, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia hanno ricevuto anche la nomination per il The Best Fifa Football Awards 2023 (categoria: giocatore maschile). Tra i candidati, dodici in totale, ci sono anche Haaland, Mbappé e Messi. Per la cronaca: Luciano Spalletti, fino a giugno tecnico del Napoli che ha conquistato lo scudetto e ora ct della Nazionale, è tra i cinque nominati per il premio di miglior allenatore maschile”.

Factory della Comunicazione