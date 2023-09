RIVIVI IL LIVE – Garcia: “Tutti a disposizione per il Genoa, anche Politano! Lazio? Abbiamo sbagliato solo un tempo. Su Natan e Cajuste…”

13:04 – Fine Conferenza stampa

13: 03 – Garcia: “Può essere una soluzione che abbiamo già provato con la Lazio, i ragazzi devono essere sicuri che possiamo fare gol a qualsiasi minuto della gara”.

13: 00 – Garcia: “Lobotka? L’ho visto ritrovato sul piano fisico, è capace di far giocare gli altri ed equilibrare la squadra, lo vedo bene ed è un giocatore importante. Toccherà palloni come ha fatto nel passato, ma le squadra avversarie fanno marcatura individuale, non è importante se Stan non tocca 100 palloni. Tutti devono toccare palloni. Avere un piano solo è molto pericoloso. Se solo un giocatore fa uscire palla da dietro sei in difficoltà”.

13: 00 – Garcia: A Kvara manca il gol da un bel po’, come si lavora?

“Niente, è tornato ieri, ha giocato 180′, hanno avuto difficoltà nella prima partita, un po’ meglio nella seconda, ma non sono preoccupato per lui. Gli è mancato nel primo tempo con la Lazio per un po’ di fortuna, ci sono stati tiri deviati o contrastati, tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Non aveva i 90′ con la Lazio, ma due gare con la Georgia è una buona notizia per noi”.

12:59 – Garcia: Scorie post Lazio?

“Non credo, spero di no, non c’è ragione. Dobbiamo essere più efficaci davanti, sarebbe importante fare clean sheet come col Sassuolo, la fiducia deve esserci perché la squadra ha un gioco pulito che deve portarti a segnare un gol in più ma è più importante la questione fisica e far recuperare tutti quelli che sono partiti”.

12: 55 – Garcia: “Genoa-Napoli di domani? Loro sono una grande società e una grande squadra. Abbiamo studiato questa squadra solida sul piano difensivo, hanno iniziato male contro la Fiorentina, poi hanno cambiato modo di giocare. Giocheremo in modo serio e rispetteremo l’avversario, siamo concentrati al 100% solo su questa partita per vincerla”.

12:54 – Garcia: “Natan sarà più pronto, abbiamo svolto con lui un lavoro di recupero specifico. L’abbiamo messo a fuoco, era arrivato con un piccolo fastidio al ginocchio che ora sta sparendo.Siete tutti fissati con Natan, ma non dimentichiamoci che con noi c’è anche Leo Ostigard. Elmas, Kvara e Cajuste sono pronti per giocare”.

12:52: Garcia: “C’è tanto da lavorare, ha ragione ADL, abbiamo svolto un lavoro importante ma c’è ancora tanto da fare e ottenere. Avere il possesso palla e palleggiare e finalizzare deve essere l’obbiettivo di questa squadra. Sono dei parametri che dobbiamo coltivare, quando giochi ogni tre giorni non è facile lavorare sul piano fisico”.

12: 51 – Garcia: “Con la Lazio abbiamo sbagliato solo un tempo, dovevamo fare più gol. Il problema è che abbiamo preso poco la porta, dobbiamo migliorare e gestire tutta la partita con un gioco di qualità. Fare gol ti mette al riparo dagli attacchi degli avversari”.

12:50 – Garcia: “Raspadori? Ha giocato 70 minuti punta la seconda partita, questa è una soluzione che fa per lui. Può giocare in tutti i posti dell’attacco, anche da numero 9 per la squadra. Ma davanti è difficile giocare perchè c’è un giocatore come Victor Osimhen, ma troverà il suo spazio. È un giocatore importante per me e per tutti”.

12: 49: Garcia: “Darò spazio a chi lo merita, la squadra che inizierà domani non sarà la stessa della Lazio”.

12: 47 – Garcia: “Inizia una maratona, 7 gare in 22 giorni e dobbiamo iniziare bene. Importante avere tutto il gruppo a disposizione, alcuni non hanno ancora recuperato al 100%. Politano è recuperato, giocherò o dall’inizio o in corsa”.

