RIVIVI IL LIVE – Garcia: “Politano è recuperato, pensiamo solo ai tre punti con il Genoa. Lazio? Abbiamo sbagliato solo un tempo”

13: 03 – Garcia: “Può essere una soluzione che abbiamo già provato con la Lazio, i ragazzi devono essere sicuri che possiamo fare gol a qualsiasi minuto della gara”.

13: 00 – Garcia: “Lobotka? L’ho visto ritrovato sul piano fisico, è capace di far giocare gli altri ed equilibrare la squadra, lo vedo bene ed è un giocatore importante. Toccherà palloni come ha fatto nel passato, ma le squadra avversarie fanno marcatura individuale, non è importante se Stan non tocca 100 palloni. Tutti devono toccare palloni. Avere un piano solo è molto pericoloso. Se solo un giocatore fa uscire palla da dietro sei in difficoltà”.

12:59 – Garcia: “Non ci sono scorie tra i ragazzi ma consapevolezza dei propri mezzi”.

12: 55 – Garcia: “Genoa-Napoli di domani? Loro sono una grande società e una grande squadra. Abbiamo studiato questa squadra solida sul piano difensivo, hanno iniziato male contro la Fiorentina, poi hanno cambiato modo di giocare. Giocheremo in modo serio e rispetteremo l’avversario, siamo concentrati al 100% solo su questa partita per vincerla”.

12:54 – Garcia: “Natan sarà più pronto, abbiamo svolto con lui un lavoro di recupero specifico. L’abbiamo messo a fuoco, era arrivato con un piccolo fastidio al ginocchio che ora sta sparendo.Siete tutti fissati con Natan, ma non dimentichiamoci che con noi c’è anche Leo Ostigard. Elmas, Kvara e Cajuste sono pronti per giocare”.

12:52: Garcia: “C’è tanto da lavorare, ha ragione ADL, abbiamo svolto un lavoro importante ma c’è ancora tanto da fare e ottenere. Avere il possesso palla e palleggiare e finalizzare deve essere l’obbiettivo di questa squadra. Sono dei parametri che dobbiamo coltivare, quando giochi ogni tre giorni non è facile lavorare sul piano fisico”.

12: 51 – Garcia: “Con la Lazio abbiamo sbagliato solo un tempo, dovevamo fare più gol. Il problema è che abbiamo preso poco la porta, dobbiamo migliorare e gestire tutta la partita con un gioco di qualità. Fare gol ti mette al riparo dagli attacchi degli avversari”.

12:50 – Garcia: “Raspadori? Ha giocato 70 minuti punta la seconda partita, questa è una soluzione che fa per lui. Può giocare in tutti i posti dell’attacco, anche da numero 9 per la squadra. Ma davanti è difficile giocare perchè c’è un giocatore come Victor Osimhen, ma troverà il suo spazio. È un giocatore importante per me e per tutti”.

12: 49: Garcia: “Darò spazio a chi lo merita, la squadra che inizierà domani non sarà la stessa della Lazio”.

12: 47 – Garcia: “Inizia una maratona, 7 gare in 22 giorni e dobbiamo iniziare bene. Importante avere tutto il gruppo a disposizione, alcuni non hanno ancora recuperato al 100%. Politano è recuperato, giocherò o dall’inizio o in corsa”.

