Pandev a Radio KKN: “Il ruolo di Elmas? Come seconda punta in Nazionale ha fatto benissimo”

Goran Pandev, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Il Calcio Della Sera. “Il ruolo di Elmas? Come seconda punta in Nazionale ha fatto benmissimo. Lui può fare tutto, avere un giocatore così è importantissimo per una rosa, lo conosco da piccolo e sapevo che sarebbe diventato un grande giocatore. Può giocare anche mezzala, è un ragazzo umile, è già un leader. Lo vedo molto bene come seconda punta. Credevo che quest’anno a Napoli giocasse titolare. Ma giocherà ed anche tanto. Siamo appena alla terza giornata, le partite da affrontare sono tante tra campionato e Coppe. Ci sarà spazio per tutti. Amici nel calcio? Con Kolarov ci sentiamo sempre, abbiamo un rapporto di amicizia stretto stretto. Difensori forti che ho incontrato? Il più forte di tutti è stato Nesta, non mi faceva vedere mai il pallone. Genoa-Napoli? Non faccio mai pronostico. Secondo me sarà una partita difficile per il Napoli, viene dopo la sosta e Garcia non ha avuto tanti giocatori per molti giorni perchè in giro con le varie Nazionali. Non faccio pronostici perchè non li indovino mai”.

