La motivazione della FIFA per la nomination a Osimhen e Kvara a The Best Fifa Football Awards

Il Napoli può fare affidamento sui “gemelli azzurri” Osimhen e Kvara anche per questa nuova stagione, entrambi in nomination per il Pallone d’Oro, e non solo, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Il 2023 è l’anno dei gemelli azzurri: dopo essere entrati nella lista dei trenta finalisti per il Pallone d’Oro, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia hanno ricevuto anche la nomination per il The Best Fifa Football Awards. Osimhen e Kvaratskhelia, insomma, sono ufficialmente entrati nell’elite del calcio mondiale. Anche se il campo e poi il mercato avevano già chiarito il concetto prima ancora delle prestigiose nomination. La Fifa, tra l’altro, ha pubblicato le motivazioni delle candidature. Su Osi: «Primo giocatore africano a vincere la classifica marcatori in Serie A. Un centravanti completo che con 26 gol ha trascinato il Napoli nella stagione 2022-2023, sia in Italia sia in Europa. La varietà dei gol segnati sottolinea il suo straordinario talento: colpi di testa imponenti, conclusioni coraggiose e tocchi ravvicinati da predatore dell’area di rigore». Victor, complessivamente, ha realizzato 31 reti contando le 5 in 6 partite di Champions. Molto lusinghiero anche il focus su Kvara: «Il mago della fascia. Ha travolto la Serie A all’esordio con prestazioni elettriche che gli sono valse il soprannome di Kvaradona»”.

