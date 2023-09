I dubbi di Gilardino sulla formazione anti-Napoli

Sabato c’è la ripresa del campionato anche per il Napoli ed il Genoa che si affronteranno a Marassi per la quarta giornata. Il tecnico della squadra ligure sta studiando a fondo i suoi avversari, e per lui ci sono ancora un paio di dubbi in merito alla formazione da schierare per contrastare i Campioni d’Italia, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Sulla formazione ci sono ancora un paio di dubbi da risolvere, ma il tecnico genoano aspetta la rifinitura di oggi per capire soprattutto le condizioni del difensore messicano Vasquez, finalmente al rientro dopo gli impegni con la sua nazionale. Se sta bene e non ha accusato fatica dopo il blitz con il Messico, la maglia da titolare sarà ancora sua nella linea difensiva a quattro, altrimenti sono già pronte alcune alternative come lo spagnolo Aaron Martin. Mentre a centrocampo ha vinto il ballottaggio col norvegese Thorsby il regista Badelj, cuore ed esperienza al servizio del Genoa. Per lui, quella di domani sarà una gara speciale visto che raggiungerà l’obiettivo delle 100 presenze con la maglia rossoblù. La squadra ligure avrà una spinta in più, sarà uno stadio Luigi Ferraris con lo smoking perché i numeri della biglietteria sono straordinari visto che sono già state superate le 30mila presenze. Una cornice top per una gara che si annuncia dai contenuti importanti sotto il profilo tecnico. E ci sarà una sorpresa per i tifosi genoani presenti al Ferraris: da domenica potranno ricevere sui propri smartphone, le foto che li ritraggono prima, durante e dopo il fischio d’inizio”.

Factory della Comunicazione