“Garcia ha bisogno di tempo per poter esprimere il suo calcio, Raspadori è un attaccante duttile”

Durante il programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Christian Manfredini, ex calciatore, tra le altre, di Genoa e Lazio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Le parole di Garcia nel post gara di Napoli-Lazio, sulla necessità di pareggiare ‘quando non si può vincere’, possono essere un manifesto di resa?

“Non credo. Non penso che un tecnico di una squadra campione in carica possa pensare ciò. La verità è che Garcia era conscio della superiorità, nell’espressione di gioco, dei biancocelesti. Rudi invitava ad ottenere il massimo in una giornata storta. La Lazio ha interpretato molto bene la gara, mentre il Napoli non si è espresso al meglio. Nel calcio spesso si vuole tutto subito, ma siamo soltanto alla terza giornata. Garcia ha un modo di interpretare ed approcciare alla gara completamente diverso da Spalletti, e per questo gli va concesso del tempo. Sarà il campo a dirci se si tratta della scelta più giusta e coerente”

Il nuovo calcio, che si basa sui tridenti offensivi e sempre meno sulla doppia punta, quanto può incidere sulla collocazione tattica di Raspadori?

“Il calcio è cambiato, ci sono pochissime squadre con il 4-4-2 e ancor meno i calciatori che svolgono il ruolo di sterni puri. Il nuovo calcio cambia anche i giocatori, che sono chiamati a ricoprire più ruoli ed adeguarsi alle diverse zone del campo. Per quanto giarda il Napoli, invece, il parco attaccanti è di una certa importanza, come esige la dimensione del club. Tuttavia, la scelta ricade sempre su Osimhen. Il nigeriano è una belva, ed anche se Raspadori e Simeone meriterebbero più occasioni, non si può fare altro che garantire spazio al nove azzurro. Raspadori è un giocatore che, quando gli si concede spazio, può creare verticalità. Jack è un attaccante duttile, e potrà sfruttare questa qualità”

Dal derby di San Siro può venir fuori la vera candidata al titolo?

“Siamo alla terza giornata, è presto. Ciononostante, va riconosciuto che l’Inter è una squadra veramente forte, così come sono convinto che il Milan, dopo il mercato estivo, si sia rinforzata parecchio. Assieme al Napoli non va esclusa la Juventus, che potrà giovare di tutta la settimana per preparare la partita della domenica”.

