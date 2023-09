Floro Flores: “Milan favorito con il Napoli. Diamo tempo a Garcia”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, doppio ex di: “Aho vissuto uno dei periodi più belli della mia carriera perché venivo da un’annata negativa e avevo tanta voglia di giocare. Ho solo bei ricordi legati a, una città del nord che somiglia molto ad una del sud. C’è il mare e si vive il calcio intensamente, è una piccoladove si sta bene, si vive bene ed è stato molto piacevole. Probabilmente, se fossi rimasto lì avrei fatto il salto di qualità, ma a volte accadono cose che non vorresti. Dopoinfatti, ho passato 2 anni difficili ed ho pensato anche di lasciare il calcio, poi però mi sono ripreso anche a livello mentale. La mente, la psicologia di un calciatore, la dice tutta ed infatti un bravo allenatore lo è se lavora sulla testa dei calciatori.ha un solo problema: ha davanti a séche fa gol, fa giocare la squadra ed è imprescindibile. Difficilmente potrà prendere il suo posto, ma so cheha personalità. Nonostante la sua giovane età, è maturo e spero che i tifosi delpossano aspettarlo perché in futuro avremo un grande campione. Garcia è appena arrivato, ha bisogno di tempo e di lavorare perché anche, non dimentichiamo, che l’anno scorso, volevano mandarlo via. Noi tifosi dobbiamo fare i tifosi e dobbiamo avere pazienza perché altrimenti rischiamo solo di sfasciare qualcosa di buono. Dobbiamo avere fiducia inche ha ereditato una squadra fantastica, ma dobbiamo anche ricordare che ripetersi non è facile. Quest’anno ilnon avrà vita facile contro nessuna squadra perché tutte vogliono battere chi indossa il tricolore sul petto. Ilmi sembra la più forte in questo campionato, ha un gioco europeo ed ha fatto anche un mercato intelligente. I giocatori hanno voglia di riscatto e ad oggi ilmi sembra la squadra da battere.giocava un calcio diverso, di palleggio.invece cerca più la verticalizzazione, ma perderenon è come perdereperché è andato via uno dei più forti difensori al mondo.ha i piedi da play,non ha le stesse caratteristiche per cui bisogna cambiare anche un po’ il modo di giocare. Ho avuto 29 allenatori, quello che mi ha dato di più è. E’ stato l’allenatore che mi ha dato più fiducia, mentreè stato quello che mi ha dato più carica e voglia di vincere.invece è un maniaco della tattica e ai miei tempi sembrava un visionario, oggi invece guardate cosa sta facendo. Atornerà la normalità. Una sconfitta non cambia le cose, certo siamo abituati a vincere con facilità e per questo oggi c’è un po’ di allarmismo, ma ilresta un’ottima formazione, la squadra da battere insieme al“.