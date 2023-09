Quale ruolo avrà ora Jack in campo con Garcia? La risposta potrebbe essere in “un esperimento”

Grande prestazione quella di Giacomo Raspadori in campo con la Nazionale che ha battuto martedì sera l’Ucraina per 2-1. Il suo apporto in campo, dove Spalletti lo ha lasciato nella centrale nella zona avanzata del campo, è stato importantissimo, anche ai fini della doppietta di Frattesi. Ora che però tornerà in campo col Napoli, quale sarà il suo ruolo? “E ora? Che succederà dunque al Napoli. Come sarà utilizzato un Raspadori pimpante, che ha voglia di diventare sempre più incisivo nella squadra che porta lo scudetto sulla maglia? Garcia fino adesso lo ha tenuto nella massima considerazione, schierandolo titolare nelle prime due partite di campionato – entrambe da esterno sinistro -, e inserendolo al posto di Kvaratskhelia nel finale contro la Lazio. Dunque finora ha giocato da esterno nel tridente, anche a destra quando nella gara col Sassuolo nella ripresa è entrato il georgiano al posto di Politano, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. In teoria dunque sabato a Genova potrebbe essere schierato ancora a destra, vista l’assenza di Politano. Ma c’è ora anche Lindstrom che chiede spazio. E allora ecco che torna in ballo una idea che aveva avuto anche Spalletti poco meno di un anno fa – ma provata solo in allenamento – e che Garcia intende riproporre: Raspa mezzala. Con compiti particolari. Tra l’altro proprio alla vigilia della prima di campionato, a Frosinone, il tecnico francese diede solo una indicazione di formazione: «Posso dirvi che Raspadori giocherà sicuro, in avanti o mezzala, ma giocherà». Quasi un segnale anche per il datore di lavoro, che alla valorizzazione sul campo del suo gioiellino tiene, anche se sa che lì davanti c’è un totem difficile da spostare, come Victor Osimhen, e anche un’altra ottima alternativa come Giovanni Simeone”.

Factory della Comunicazione