Mastroianni DAZN: “Elmas la scorsa stagione ha dimostrato di essere il dodicesimo uomo”

Dario Mastroianni, giornalista di DAZN è intervenuto durante la trasmissione “1 Football Club” di Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli.

Ecco le sue parole:

“Guardando l’evoluzione del Genoa nelle ultime gare, mi vien e da pensare che i rossoblù possano impostare la partita così come fatto contro la Lazio. Grande attenzione difensiva e chiusura degli spazi, pur dovendo fare i conti con le difficoltà offensive. Bisognerà fare attenzione anche alle capacità balistiche di Malinovskyi, ed al potenziale offensivo di Retegui. Raspadori tornerà molto carico, anche se bisognerà trovare la giusta collocazione al talento azzurro. Elmas ha dimostrato, la scorsa stagione, di essere il dodicesimo uomo, decisivo, della squadra di Spalletti. Dopo il disimpegno in nazionale credo sia giunto il momento di garantire maggiore spazio al macedone. In generale, il collettivo degli azzurri, e le sue potenzialità, sono note. Dopo la prima sconfitta, però, serve una reazione. Ci saranno settimane fitte di impegni ed il Napoli deve recuperare punti e convinzione. Quanto sarà difficile mantenere alta la tensione? I viaggi pesano, soprattutto per i sudamericani. Mi viene in mente Olivera, l’ultimo rientrato tra gli azzurri. La rosa del Napoli, però, è profonda. D’altronde, vantare quindici nazionali non può che significare di poter contare su calciatori di qualità ed affidabilità, con l’esperienza giusta per gestire le proprie energie mentali. Mantenere un livello di attenzione alto non sarà difficile. Aver concluso con una sconfitta prima della sosta può aiutare a riprendere con determinazione. Simeone decisivo a gara in corso? Credo di sì, soprattutto se si rivelerà una di quelle gare difficili da sbloccare. Ricordo il suo impatto a Cremona lo scorso anno, la passata stagione è stato determinante. Giovanni disse una delle frasi più belle da sentire da un calciatore, ovvero che misura il suo tempo in campo per qualità e non per quantità. Che siano dieci minuti o quarantacinque, Simeone cercherà sempre di sfruttarli al meglio”.

Factory della Comunicazione