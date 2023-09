“Già questa è la migliore nazionale dagli europei, Raspadori ha talento ma poca autostima”

Su Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Valentini, ex dg FIGC. Di seguito un estratto della sua intervista: “Dopo la vittoria degli Europei, quella di Spalletti è stata già la miglior Nazionale vista negli ultimi due anni. Non è il mago Otelma, ma ha iniziato a seminare il suo calcio. La Federazione ha assunto l’uomo migliore, quindi siamo contenti che Luciano abbia scelto di sposare il progetto.E il suo calcio si sta iniziando già ad intravedere.

Raspadori tra Nazionale ed il Napoli? Ha due ruoli completamente diversi in queste due squadra. A Napoli ha davanti un fenomeno come Osimhen, quindi è chiaro che debba adattarsi. A me piace tantissimo come calciatore e come ragazzo, ma non mi aspetto che sbagli quello che ha sbagliato durante l’Ucraina. Quantomeno deve prendere la porta da lì. Uno col suo talento non può sprecare così. Deve ritrovare un po’ di autostima, ma la Nazionale può aiutare il Napoli nella crescita di Raspadori.

Il Napoli? E’ difficile ripartire agli stessi livelli, ora è cambiata la guida tecnica e Garcia ha bisogno di tempo per inserirsi. Ha l’organico da top club e può bissare lo Scudetto, anche se non sarà facile. Inter e Milan hanno qualcosa in più rispetto lo scorso anno, mentre la Juve ancora zoppica. Poi è presto per capire le reali gerarchie, ma il campionato si giocherà tra 4-5 squadre, le solite più la Lazio”.

Fonte: Radio Punto Nuovo.