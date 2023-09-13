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UFFICIALE, Serie B – Tutti gli arbitri della 5^ giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 16 settembre.

 

Factory della Comunicazione

VENEZIA – SPEZIA    Venerdì 15/09 h. 20.30

FOURNEAU

LIBERTI – BITONTI

IV:      CENTI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       GARIGLIO

 

ASCOLI – PALERMO    h. 14.00

DIONISI

D’ASCANIO – CEOLIN

IV:      BARATTA

VAR:     MIELE

AVAR:       MAZZOLENI

 

COSENZA – SUDTIROL      h. 14.00

SANTORO

CORTESE – GALIMBERTI

IV:       LUONGO

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       ZUFFERLI

 

FERALPISALO’ – MODENA    h. 14.00

CAMPLONE

MINIUTTI – LUCIANI

IV:     CERBASI

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:     LONGO S.  (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

 

LECCO – BRESCIA    h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

MASTRODONATO – ARACE

IV:      RAMONDINO

VAR:     SERRA

AVAR:     DI VUOLO

 

PISA – BARI      h. 14.00

ABISSO

CIPRESSA – YOSHIKAWA

IV:     RENZI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARCHETTI

 

REGGIANA – CREMONESE    h. 16.15

GHERSINI

MORO – VIGILE

IV:     FRASCARO

VAR:     VALERI

AVAR:     BONACINA

 

CATANZARO – PARMA    Domenica 17/09  h. 16.15

AURELIANO

GARZELLI – BAHRI

IV:     COSTANZA

VAR:      NASCA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR:       COSSO  (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

 

COMO – TERNANA    Domenica 17/09  h. 16.15

COLLU

FONTANI – VOTTA

IV:       BURLANDO

VAR:      PATERNA

AVAR:      PAGNOTTA

 

SAMPDORIA – CITTADELLA     Lunedì 18/09 h. 20.30

GUALTIERI

PRETI – BOTTEGONI

IV:     DE ANGELI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      PAGNOTTA

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