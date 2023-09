Politano out, c’è Lindstrom che nel “tridente” ci sa stare bene

Politano, dopo l’infortunio rimediato con l’Italia a Skopje, un’elongazione del soleo, fortunatamente non grave, rischia di essere out per la trasferta di sabato con il Genoa. Probabilmente si lavorerà per cercare di renderlo disponibile per l’esordio Champions, tra una settimana a Braga con lo Sporting. Garcia, ovviamente, sta pensando a come sostituire l’esterno azzurro. La prima opzione, come scrive Il Corriere dello Sport, si chiama Jesper: “Lindstrom nel tridente ci sa stare, a destra e a sinistra, e per la verità sa interpretare anche il ruolo di trequartista. In ogni posizione: con la Danimarca, nei 45 minuti giocati domenica con la Finlandia nelle qualificazioni europee, era a sinistra nel tris di trequarti. Ha chance, comunque: per motivi tecnici, tattici e anche perchè è regolarmente al lavoro da lunedì con il gruppo. Primo nazionale a rientrare alla base: settimana tipo, per lui.”