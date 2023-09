Padovano su Genoa-Napoli: “Gli azzurri proveranno a imporre il proprio gioco”

Michele Padovano, ex attaccante di Genoa e Napoli, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Genoa-Napoli? Il Napoli rimane la favorita per la vittoria dello scudetto. Garcia farà prevalere le sue idee vincenti e plasmerà il suo Napoli in modo vittorioso. Sono convinto che gli azzurri faranno molto bene anche quest’anno: con la Lazio si è trattato solo di un incidente di percorso, il Napoli ha grandi giocatori e sono certo verrà fuori nel corso della stagione. Perché fui venduto dal Napoli al Genoa? Andai via perché quell’anno ebbi un infortunio che mi tenne lontano dai campi per diversi mesi. Così l’anno dopo andai al Genoa, con grande dispiacere perché mi trovavo molto bene a Napoli, dove c’erano Careca, Alemao, Zola, una squadra importante. Il Napoli andrà a Genova per imporre il suo gioco e vincere la partita. Garcia sa che De Laurentiis chiede la conferma dello scudetto. I valori in campo a Marassi sono nettamente diversi e, se il Napoli farà il Napoli, non dovrebbe avere grosse difficoltà a portare a casa la vittoria. Raspadori problema per Garcia? Averne di problemi come Raspadori! È un giocatore importante, duttile e moderno: al Napoli tornerà molto utile, di più rispetto allo scorso anno. Anche la Nazionale ha trovato in Raspadori un attaccante moderno, in grado di saltare l’uomo”.

