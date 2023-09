Napoli-Real, una sfida che ha sempre il suo fascino, la vendita dei biglietti lo conferma

La prima in casa per il Napoli in Champions League è targata Real Madrid. La partita che si giocherà martedì 03 ottobre al Maradona, se da un lato si presenta ostica, dall’altro ha sempre e comunque il suo fascino, per tante ragioni, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Non è ancora cominciata ufficialmente la stagione di Champions, ma è già partita la prevendita della seconda partita della fase a gironi. Sempre affascinante, speciale e in questo caso anche romantica per la presenza di un uomo di nome Carlo: Napoli-Real Madrid. Osimhen e Kvara contro Vinicius (infortunio permettendo) e Bellingham. Garcia contro Ancelotti. Carletto: un re della panchina e un ex che al Maradona meriterebbe tutti gli applausi mai avuti nella sua parentesi azzurra. Lo stadio sarà stracolmo, il sold out è annunciato. E nei prossimi giorni sarà più chiaro il ritmo delle vendite cominciate ieri con la fase 1, riservata agli abbonati che non hanno optato per il pacchetto completo e hanno scelto soltanto il campionato”.

Factory della Comunicazione