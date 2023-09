Il Chelsea punta ancora ad Osimhen. Il club inglese attende paziente

Il rinnovo di Victor Osimhen tarda ad arrivare, e intanto i club che hanno espresso il loro interesse per l’attaccante nigeriano sono sempre lì vigili, come scrive oggi ilmattino.it. “Il Chelsea non ha perso di vista Victor Osimhen. Dopo un’estate passata a rincorrersi consapevoli di non potersi incontrare, il club inglese e l’attaccante del Napoli potrebbero aver rinviato l’appuntamento solo di un anno, all’estate 2024, quando il club di De Laurentiis potrebbe mettere l’attaccante nigeriano sul mercato cedendo al miglior offerente.

