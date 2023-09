Eranio: “Napoli grande squadra, senza Kim perde un difensore di grande livello”

Stefano Eranio, ex centrocampista del Genoa, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Rimpianto Spalletti per il Napoli? Spalletti ha lasciato il Napoli per motivi personali, è un grande allenatore che mi dà molta fiducia anche per la Nazionale, che comincia ad assomigliare al suo nuovo ct. Genoa-Napoli? Partita particolare, il Napoli viene da una sconfitta, il Genoa viene dal match con il Torino che fa giocare male. Sarà una bella partita, combattuta, contro i campioni d’Italia che vorranno riscattarsi dalla sconfitta con la Lazio e arriveranno molto motivati. Difficile da decifrare, come partita, perché bisogna capire come torneranno i nazionali e se saranno in grado di fare una partita ad alto livello. Cambiamenti operati da Garcia prevedibili o ci si aspettava maggiore continuità? Difficile ripetersi, tutto il calcio italiano è migliorato perché le società sono ben organizzate e anche le piccole sono in grado di mettere in difficoltà le grandi. Certo il Napoli ha una grande squadra, con giocatori di altissimo livello. Con la cessione di Kim, gli azzurri hanno perso molto perché il coreano era un difensore importante. Occorre tempo per permettere ai giocatori di acquisire le idee portate dall’allenatore, che ha a disposizione un’ottima squadra. Competitors Napoli per lo scudetto? Sicuramente le milanesi e la Juventus, che non ha le coppe e dunque è più pericolosa”.

