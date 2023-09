“Bisogna aspettare prima di emettere sentenze, anche Spalletti venne criticato”

Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, in onda su Radio CRC, è intervenuto l’Onorevole Gianluca Cantalamessa, segretario regionale Campania Lega. Di seguito un estratto della sua intervista: “Mi farebbe piacere mettere questo gruppo di Parlamentari ed ex a disposizione della Società Napoli. Sedute di Parlamento con la partita del Napoli in corso? Purtroppo è successo, le coppe capitano in settimana e nell’organizzazione ovviamente non si può tenere conto delle proprie squadre quando giocano. Per quanto riguarda Garcia bisogna aspettare. Contro la Lazio abbiamo corso moltissimo nel primo tempo e nel secondo ci siamo fermati. Abbiamo un problema col difensore centrale perché l’assenza di Kim si sente. Bisogna aspettare, non faccio parte di quelli che criticano l’allenatore appena arrivato. Anche Spalletti veniva criticato all’inizio, poi ci ha portato lo scudetto.

Factory della Comunicazione

Se il Napoli può ripetersi quest’anno? Mio figlio l’anno scorso di questi tempi mi disse che se il Napoli avesse vinto lo scudetto ci saremmo fatti un tatuaggio con la N. Settimana prossima dobbiamo andare a farlo. Stiamo valutando la zona. Nonostante io sia contrario ai tatuaggi, lo faccio con molto piacere. L’anno scorso mai ci saremmo immaginati di poter vincere lo scudetto. Per me possiamo continuare a sognare anche per quest’anno. Sicuramente inciteremo il Napoli, ieri ho mandato la comunicazione alla società per dire che si erano rinnovati gli organi del club Forza Napoli Parlamento”.

Fonte: Radio CRC.