L’ex azzurro Gattuso trova una nuova panchina

Dopo nove mesi di stop, l’ex allenatore del Napoli, Rino Gattuso, trova una nuova panchina, e lo fa in Lige 1, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Era fermo da gennaio, da quando di comune accordo con la società aveva messo fine alla sua esperienza con il Valencia. Rino Gattuso ora è pronto a misurarsi in un nuovo campionato, quello francese, e su una panchina di un club prestigioso ma caduto sportivamente in disgrazia come il Lione. Ultimo in classifica insieme a Lens e Clermont con un punto in 4 giornate, il club passato dalle mani dell’istrionico Jean-Michel Aulas all’americano John Textor ha esonerato ieri Laurent Blanc, arrivato 11 mesi fa per sostituire l’olandese Peter Bosz. Gattuso, che ha allenato anche in Svizzera e Grecia, aveva ricevuto offerte in estate dall’Arabia Saudita, poi rifiutate. Il Lione, in attesa di ufficializzare il suo arrivo, ha comunicato di aver affidato momentaneamente la squadra a Jean-François Vulliez, che sarà affiancato dall’ex interista Jérémie Bréchet (allenatore dell’Under 19) e all’ex attaccante brasiliano Sonny Anderson, già consigliere dell’OL. Gattuso potrebbe invece fare il debutto domenica al Groupama Stadium nel match interno contro il Le Havre. Sarebbe il secondo allenatore italiano presente in Ligue 1 dopo Francesco Farioli, tecnico del Nizza. Troverà una squadra che ha tanti giovani talenti, su tutti quello del trequartista francese Cherki, ma anche diversi giocatori d’esperienza come Tagliafico, Tolisso e Lacazette, quest’ultimi due rientrati l’anno scorso dopo le rispettive avventure con Bayern Monaco e Arsenal

Factory della Comunicazione