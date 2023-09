Di Lorenzo critico con sè stesso: “Come mi giudico? Quando non si vince, non sono mai contento”

A poche ore da Italia-Ucraina, Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, e della Nazionale Italiana, commenta anche sè stesso per l’ultima pareggiata con la Macedonia del Nord, come riporta il Corriere dello Sport. Impossibile anche fare paragoni per vigilie come questa fra l’azzurro Italia e l’azzurro Napoli: «Abbiamo avuto poche crisi col Napoli! Il mister è molto esperto, sa come gestire questi momenti. La fascia di capitano? Ciro è un grande calciatore, una grandissima persona, è il capitano perfetto per noi. Come mi giudico? Quando non si vince, non sono mai contento, abbiamo analizzato la prestazione complessiva della squadra, bisognerà lavorare sui dettagli che sono fondamentali in partite come queste. Personalmente, dopo Europeo e scudetto, sono maturato e cresciuto come calciatore. Le vittorie aumentano l’autostima». Bisognerà per forza ricominciare stasera ad averne…

