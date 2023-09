Alla ripresa, calendario da tour de force. Per il Napoli, sette partite in 22 giorni.

Re Carlo sarà alla guida della corazzata Real in quella che si preannuncia come la sfida tra le due principali candidate al passaggio del turno ed il Maradona si preannuncia tutto esaurito.22 giorni, sette partite, tutte in apnea. Poi si rifiata per la seconda sosta. In attesa del rientro dei 15 Nazionali in giro per il mondo, il Napoli inizia oggi a lavorare per mettere quanta più benzina possibile nelle gambe in vista del primo tour de force di una stagione che ci si augura possa essere ancora ricca di impegni e soddisfazioni. Rudi Garcia si concentrerà sui prossimi appuntamenti dei campioni d’Italia, su e giù per lo stivale e non solo. Tra la ripresa del campionato e le prime due partite di, per il Napoli sarà una vera e propria prima mini-maratona. Si comincia con tre trasferte di fila nel giro di nove giorni. Sabato prossimo, Di Lorenzo e compagni saranno di scena a Marassi contro la neo promossadi Gilardino.Per gli azzurri l’occasione giusta per riprendere il cammino verso la vetta dopo l’amaro stop patito al Maradona con la Lazio prima della sosta. Il Napoli potrà anche «approfittare» del derby della Madonnina che si giocherà qualche ora prima a San Siro e che è un autentico scontro al vertice in cui almeno una (o entrambe le milanesi) dovrà perdere terreno.Solo quattro giorni dopo ancora una trasferta, stavolta al Dall’Ara dicontro la formazione di Thiago Motta, capace di spaventare e costringere al pari la Juve di Allegri e Giuntoli allo Stadium. A conti fatti, in appena nove giorni, gli azzurri macineranno tanti chilometri sul campo ed ancora di più per strada. Numeri alla mano la carovana dei campioni d’Italia coprirà qualcosa come 7600 km soltanto tra Genova, Braga e Bologna (andata e ritorno). Non è finita.