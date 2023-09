The Athletic – Kvara nel mirino del Liverpool per il dopo Salah: è il preferito di Klopp

Il primo assalto è stato sventato, ma per quanto ancora il Liverpool potrà dire no alle richieste per Momo Salah? Il calciatore egiziano resterà in Inghilterra ancora per questa stagione dopo aver rifiutato insieme con il club inglese più offerte faraoniche, ma il prossimo anno le tentazioni arabe potrebbero essere accontentate e i Reds avranno bisogno di trovare il calciatore giusto per rimpiazzare l’ex Roma e Fiorentina.

Quella pedina potrebbe essere Khvicha Kvaratskhelia che, secondo The Athletic, a oggi è il preferito di Klopp e del Liverpool per la successione di Salah, che tra un anno compirà anche 32 anni. Sfumati i sogni per Mbappé, destinato al Real Madrid, ora il club inglese seguirà con molta attenzione il georgiano del Napoli, per poi puntarlo forte nell’estate del 2024. Sulla lista dei candidati anche i nomu di Kubo e Saka, che conosce già bene la Premier League.

Fonte: Ilmattino.it