I sogni di Osimhen: il Pallone d’Oro africano ed il record di reti con la Nigeria

«Se ci ripenso, mi mette ancora tristezza non essere andati all’ultimo Mondiale in Qatar» dice Victor Osimhen, attaccante del Napoli che si è raccontato in queste ore a Pulse Sport in Nigeria. Ieri ha segnato una tripletta nel match di qualificazione alla Coppa d’Africa contro Sao Tome, ma ancora ripensa al Qatar: «È stato doloroso per tutti, la squadra e i tifosi. Avremmo potuto ben figurare e magari andare lontano, ma è ormai il passato e dobbiamo guardare avanti».

Tra le belle notizie di questo avvio di stagione, la nomination di Osimhen al Pallone d’Oro: «Da bambino sognavo di essere lì, tra i migliori trenta calciatori al mondo. È un risultato incredibile per me così come per la mia famiglia. È la dimostrazione che il lavoro duro ripaga sempre». Se vincere il Pallone d’Oro sarà complicato, vincere il Pallone d’Oro africano invece sembra alla portata: «Vincerlo sarebbe importante per me. Nel 2015 ho vinto il premio di Miglior Giovane dell’anno, ho visto il vincitore del Pallone d’Oro africano (Pierre-Emerick Aubameyang) salire sul palco e ho sognato di essere al suo posto. spero di riuscirci e riportare il premio in Nigeria». L’ultimo a riuscirci era stato Nwankwo Kanu nel 1999.

La tripletta nell’ultimo match di qualificazioni porta il suo score con la nazionale a 20 gol. Meglio di lui hanno fatto Aiyegbeni (21 gol) e Odegbami (23) ma soprattutto Rashidi Yekini, capocannoniere assoluto nella storia della nazionale nigeriana con 37 gol. «Non posso essere all’altezza della leggenda di Yekini, ma voglio seguire le sue orme».

Fonte: mattino.it