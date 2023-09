Gollini e lo scudetto: «Che goduria. Io rapper? Ho imparato in Inghilterra»

C’erano tante nazionalità nello spogliatoio e quindi tanti gusti e generi diversi». Un amore che ha trovato anche realizzazione: «Tanti mi hanno detto di non provarci, poi mi hanno detto bravo: è chiaro che in Italia c’è tanto pregiudizio su questa cosa, ma l’ho fatto anche per combatterlo. C’è un velo culturale, è come se un atleta di alto livello non possa fare anche della musica, come se determinate passioni venissero viste in maniera negativa».

Pierluigi Gollini torna a parlare di torna a parlare di Napoli , di musica e di tanto azzurro direttamente ai microfoni dei canali ufficiali.«Lo scudetto? Vedevo lo stadio, i tifosi, i compagni di squadra, i familiari. L’esibizione di Geolier l’ho ascoltata dagli spogliatoi prima di entrare, sono salito su per guardarlo per godermi l’esibizione» le parole del portiere napoletano «Oggi a Napoli c’è una scena rap fortissima.