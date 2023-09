Antonio Corbo a Radio CRC: “Divorzio Spalletti folle, è passato dallo scudetto al rischio di bucare gli Europei”

Il noto giornalista e editorialista di Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Radio CRC, parlando della separazione tra Spalletti ed il Napoli.

Ecco le parole del giornalista:

“La separazione tra Spalletti e De Laurentiis non ha fatto fare l’affare a nessuno dei due. In questo momento Spalletti è candidato ad una partita difficilissima nella quale rischia di accreditarsi in senso negativo una seconda eliminazione dell’Italia dopo due Mondiali. È stato incauto Spalletti per due motivi: lui è un grandissimo uomo di calcio, di tuta e di campo. Sa stare con i giocatori con un rapporto diretto e confidenziale. Invece, deve gestire un casting di calciatori pazzesco. Si è andato a prendere una gatta da pelare, quando ora si poteva preparare alla partita contro il Braga e poteva lottare per provare a vincere di nuovo lo scudetto. Aveva una squadra già fatta, con un suo gioco e tutto. Cosa gli costava sopportare De Laurentiis? Chi di noi non ha mai avuto un direttore troppo agitato o vulcanico come De Laurentiis? In compenso c’era la stima dei tifosi e dei giocatori. Non so se i giocatori del Napoli seguano Garcia come facevano con Spalletti. Mi auguro che De Laurentiis riesca a dare il meglio di sè. Il Napoli è una squadra col motore che va ancora a 3. A Garcia farei un discorso e dovrebbe farglielo il presidente, dicendogli che se vuole cambiare gioco, meccanismi e squadra, deve vincere come ha fatto Spalletti.

Credo che manchi una diplomazia intermedia. Al di sotto di De Laurentiis non c’è nessuno che sappia intervenire con garbo e i tempi giusti a far ripartire questo treno con i tempi giusti.

Si devono sospendere le trattative per i rinnovi dei contratti perché Osimhen e Kvaratskhelia sembrano logorati da queste trattative. Il manager di Osimhen che va 11 volte a Rivisondoli per discutere col presidente di offerte, etc, che ruolo ha avuto? L’agente deve orientare il proprio assistito. Io vedo vari problemi e in attesa di questi problemi direi di sospendere le trattative per i rinnovi dei contratti”

Factory della Comunicazione