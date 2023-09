Napoli, calendario rosso: maratona e turnover per Garcia nelle prossime tre trasferte

Sono le prossime importanti tappe del treno dei campioni d’Italia con una intermedia che coincide con l’esordio nel girone diLeague in Portogallo. Tre gare, tre trasferte. In tutto qualcosa come 7600 km circa tra andata e ritorno. In appena otto giorni il Napoli farà su e giù per l’Italia con sosta in terra lusitana. Un tour de force per la truppa di Rudi Garcia che arriva subito dopo la sosta per le Nazionali. Nella rosa azzurra sono ben 15 i calciatori che hanno risposto all’appello delle rispettive rappresentative. Anche per questo l’allenatore francese sembra intenzionato ad adottare un po’ di turnover in questa prima mini maratona della stagione per il Napoli.