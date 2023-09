Mario Rui si riprende il Napoli: è in pole position per una maglia da titolare a Genova

A piccoli passi per riprendersi il posto sulla fascia. Mario Rui è tra i superstiti del Napoli che ha continuato a lavorare a Castel Volturno mentre il grosso della rosa è impegnato in giro per il mondo con le rispettive rappresentative. Il cursore sinistro potrebbe ritrovare una maglia da titolare già a Marassi contro il Genoa dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Complice una condizione fisica che sta lentamente ritrovando il giusto smalto e, di contro, anche un leggero appannamento di Olivera (il suo alter ego che finora Rudi Garcia ha sempre preferito titolare nelle rotazioni sulla catena di sinistra), il portoghese si candida per una maglia da titolare.

Factory della Comunicazione

C’è di più. Olivera sarà anche uno degli ultimi Nazionali a rientrare a Napoli ed è probabile che questo possa influire sulle scelte di Garcia, considerando anche il primo tour de force dei campioni d’Italia impegnati nel giro di 4 giorni in de trasferte: prima al Ferraris contro il Grifone e poi in Portogallo contro il Braga nella prima partita del girone eliminatorio di Champions League.

Mario Rui dal canto suo suda, sgomita e scalpita in allenamento a Castel Volturno. Il terzino, che alla vigilia di ferragosto ha prolungato il suo contratto con il club azzurro di un altro anno (accordo fino al 2026) garantirebbe anche quella giusta dose di esperienza tipica del veterano. Dall’alto dei suoi 32 anni, infatti, il lusitano è alla sua settima stagione nel Napoli (153 presenze e tre reti); quest’anno il tecnico francese gli ha riservato l’ultimo quarto d’ora nella vittoriosa trasferta di Frosinone, non lo ha impiegato con il Sassuolo e poi gli ha aumentato il minutaggio con la Lazio (24’). A conti fatti sembra più di un’investitura con vista sulla… Lanterna. In ogni caso una freccia in più nell’arco di Garcia.

Fonte: Ilmattino.it