Il cuore e l’orgoglio di Lobotka nel nome del padre – Il lutto non ferma il centrocampista

La storia di Stanislav Lobotka senior e Stanislav Lobotka junior, padre e figlio, il primo guardia giurata in un centro commerciale di Trencin, Slovacchia, e il secondo calciatore di successo della nazionale slovacca e del Napoli, ha colpito il Paese e il mondo del calcio. Cuore, anima, cervello, maglia: mercoledì papà Stanislav, 58 anni, stava tornando a casa dopo il lavoro e ha accusato un malore fatale alla fermata dell’autobus di via Soblahovská; è crollato sull’asfalto, una donna lo ha notato e ha chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Suo figlio Stanislav, per tutti Stano o Lobo, ha appreso la tremenda notizia giovedì mattina, mentre era in ritiro al centro tecnico federale di Senec, trenta chilometri da Bratislava, a preparare la partita di qualificazione all’Europeo 2024 con il Portogallo di Cristiano Ronaldo: il ct Francesco Calzona detto Ciccio gli ha ovviamente lasciato la facoltà di scegliere liberamente e lui ha deciso di restare e soprattutto di giocare venerdì dal primo minuto. Certo, sin da giovedì lo hanno raggiunto un po’ di familiari in ritiro, ma lui ha continuato ad allenarsi regolarmente. Ieri mattina, poi, lo hanno accompagnato a Trencin per i funerali ma domani sarà di nuovo al suo posto per la seconda partita con il Liechtenstein. In campo. E martedì, a meno che i programmi non cambieranno per questioni insindacabili, dovrebbe partire direttamente per Napoli. Per cominciare a preparare le sfide ravvicinate di campionato e Champions con il Genoa e lo Sporting Braga. «Tanto di cappello. Sono orgoglioso di poter allenare un calciatore e un uomo come Lobotka». Lo sarà anche Garcia.