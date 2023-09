Dopo la sosta l’esordio di Natan, gli “ostacoli” sono superati

Il Napoli ha un potenziale in rosa non ancora esplorato e provato per scelta di Garcia, pare per problemi linguistici. Parliamo di Natan, che nonostante non sia mai stato la prima scelta di mercato per sostituire Kim, ora dovrà scendere in campo e dimostrare tutte le sue qualità, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. “Eppure, per quanto sia passato poco più di un mese dal suo arrivo, non ha ancora collezionato alcun minuto con la maglia del Napoli. Rudi Garcia ha sempre schierato Juan Jesus dal primo minuto, con Ostigard a dargli il cambio per gli scampoli di partita. Un inizio di stagione decisamente diverso rispetto agli altri due acquisti: Cajuste è stato schierato titolare alla prima giornata di campionato contro il Frosinone, Lindstrom ha esordito alla prima occasione utile, nella sfida con la Lazio. Una scelta, quella dello staff tecnico, che fa sorgere tanti interrogativi”.

La lingua La questione, infatti, non riguarda soltanto l’inserimento e la comprensione delle richieste di gioco dell’allenatore. La lingua potrebbe costituire qualche barriera, ma Natan può contare sul supporto del connazionale Juan Jesus e sta studiando già l’italiano per integrarsi nel modo più rapido possibile. In questi giorni Garcia si è soffermato molto su di lui, proprio perché ha bisogno di testarlo molto presto. Le indicazioni del compagno, in questo senso, sono state preziose nel dialogo con l’allenatore. Il Napoli, come le altre grandi impegnate in Europa, è atteso da un calendario molto fitto al rientro dalla sosta. La ripresa avverrà sabato contro il Genoa e da lì, tra campionato e Champions, ci sarà sempre un impegno infrasettimanale fino alla pausa di ottobre. Una situazione che richiede l’impiego di tutti gli effettivi per dosare nel modo giusto le energie, quindi ci sarà con ogni probabilità spazio anche per Natan, possibilmente già a Genova contro i rossoblù, considerando poi la trasferta europea col Braga. Resta da capire se dal primo minuto o a gara in corso, in ogni caso il suo momento sembra essere alle porte, dopo queste prime uscite in cui finora è stato preservato”.