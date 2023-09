Open Day 2023 selezione per gli atleti nel campionato C.P.S., ecco la data

Passione e sport, vissute attraverso un percorso di emozioni che il calcio sa regalare. Nasce con questi valori umani e sportivi, di aggregazione e inclusione sociale, il progetto Napoli Calcio For Special. Una iniziativa in collaborazione con la Società Calcio Napoli (Club Adottante di Serie A) ed il Centro Sportivo Cercola (Club For Special), che vuole offrire a tutti i ragazzi con disabilità cognitivo-relazionale l’occasione di far parte di una vera e propria squadra di calcio in un clima sereno e gioioso.

Una grande opportunità per tutti coloro che hanno compiuto 14 anni. Alle competizioni DCPS partecipano più di 100 club e circa 140 squadre, in molti casi affiliate a società professionistiche – di serie A, B e C – e dilettantistiche.

Un momento di felicita’ che si rinnova per il Napoli For Special che nelle passate edizioni ha raggiunto eccellenti risultati: vice campione nazionale 2021/22, mentre nella stagione 2022/2023 si è classificato per le finali nazionali con i ragazzi del 1° Livello.

L’Open Day per le selezioni si terrà il giorno 16.09.2023 dalle ore 11.00 c/o il Centro Sportivo Cercola – Via Matilde Serao n. 17/b – Cercola (NA). A seguire tutti i partecipanti avranno l’opportunità di godersi lo spettacolo della partita di campionato di Primavera 2 Napoli – Palermo.

Fonte: SSCNapoli.