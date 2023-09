Garcia aspetta Anguissa per rilanciare i sogni scudetto: «Con uno come lui puoi andare in guerra»

Sarà per il mare, il calore della gente o anche per un lato oscuro che la città purtroppo ogni tanto rivolge a chi la vive. Per questi e tanti altri motivi, Marsiglia e Napoli spesso vengono accostate. L’ha fatto pure Rudi Garcia diversi anni fa, quando era sulla panchina dell’Olympique. Aveva notato che la passione dei tifosi provenzali era molto simile a quella dei napoletani, che il Vélodrome sapeva infiammarsi come aveva visto fare all’allora San Paolo. All’epoca il tecnico francese aveva deciso di puntare su un giovane centrocampista, di quelli a cui non rinunceresti mai. Strutturato fisicamente, abile nel dribbling, nel controllo e nella conduzione della palla, anche se poco avvezzo ai lanci lunghi e alle conclusioni dalla distanza. Un diamante da raffinare. Frank Anguissa ha da poco superato i vent’anni, Marsiglia è il luogo dove i sogni si avverano, dove ha esordito nel 2015 tra i professionisti.

Factory della Comunicazione

L’evoluzione Il primo a credere in lui è stato Michel ma, dopo una stagione senza grandi opportunità, Rudi Garcia si espone in prima persona per lui e mette il camerunense nelle condizioni di poter crescere e migliorarsi. Gli sta accanto nella fase più delicata della sua evoluzione calcistica e questo gli permette di conoscerlo probabilmente meglio di tutti sotto questo punto di vista. «Con uno come lui puoi andare in guerra» disse in proposito del giocatore, interrogato sul suo impatto in Serie A. Fin dal primo istante, da quell’esordio con la Juventus a pochi giorni dal suo arrivo a Napoli, è stata evidente una personalità forte. Una delle prime telefonate, dopo esser stato annunciato come nuovo allenatore degli azzurri, Rudi Garcia l’ha fatta proprio ad Anguissa. Quando il francese è stato presentato, ha avuto modo di spendere parole d’elogio. «Era un po’ il mio piccolo, anche se è una montagna fisicamente. Sono contento di ritrovarlo, ha fatto un gran salto di qualità da quando ha lasciato Marsiglia. Lui sa che con lui sarò ancora più esigente e che può ancora migliorare, è un piacere ritrovarlo».

Indicatore di squadra Il tecnico non ha tutti i torti, ad avanzare certe pretese. L’inizio di campionato ha evidenziato che Anguissa è uno degli indicatori nelle prestazioni del suo Napoli: se è in forma, la squadra ne giova in modo diretto e tangibile; se non lo è, gli equilibri in campo ne risultano quasi stravolti. Non è un caso che il primo tempo di Frosinone, con l’ex Fulham in panchina e Cajuste titolare, sia stato più movimentato del previsto. Una volta entrato in campo, il camerunense è stato il giocatore a toccare più volte il pallone (49) tra i suoi compagni. Il secondo indizio è nella sfida con la Lazio, dove il Napoli è uscito sconfitto. La prodezza di Luis Alberto è favorito dall’amnesia difensiva di Anguissa, che non segue il movimento dello spagnolo al centro dell’area né tantomeno asseconda il naturale istinto di abbassarsi a difendere la propria porta. Lo lascia libero di concludere di tacco e i biancocelesti fanno tesoro del vantaggio per gestire al meglio la gara.

Segnali di reazione I primi segnali di reazione, al rientro dalla sosta, Rudi Garcia li vorrà vedere proprio dal suo Frank. È uno dei capitani senza fascia di questa squadra e al tempo stesso è senz’altro colui che conosce meglio l’allenatore. Sa cosa vuole, come lo vuole, cosa si aspetta. La spinta per tornare a correre verso la vetta passa tutta per i suoi piedi. D’altronde, tanta fiducia non si guadagna di certo per caso. Fonte: Gazzetta