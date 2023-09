Dal fedelissimo Di Lorenzo a Politano e Barella, i protagonisti di Spalletti

Di lui dicono che nella sua carriera non ha mai fatto figli e figliastri, e non c’è da stupirsi: senza scomodare Totti o Icardi, perché sarebbe banale, ci sono scelte di Luciano Spalletti, anche molto meno mediatiche ma non per questo meno rigorose, che raccontano di un assoluto senso di giustizia applicato alla sua gestione di squadra. Non sarà il fatto di sedere sulla panchina della Nazionale a cambiarlo, in questo. Poi però ci sono gli uomini di cui è naturale, fisiologico, fidarsi ciecamente: questione di conoscenze approfondite, o di caratteristiche tecniche e tattiche, che si sposano bene con la sua idea di calcio. Certezze che Spalletti ha considerato tali dal primo giorno di lavoro a Coverciano. Ne ipotizziamo una per reparto, fra gli undici di stasera. Ce ne sarebbe stata una quinta, Federico Chiesa, se ieri mattina un adduttore non avesse consigliato di evitare rischi e casi diplomatici. Una sesta si può considerare Jack Raspadori, di cui Spalletti apprezza la diversa recitazione del ruolo di centravanti almeno quanto quella di Immobile. Magari potremo definire «suo uomo» Gianluca Mancini, se giocherà una grande partita da scongelato dal c.t., visto che mancava in Nazionale da 15 mesi. Ma Donnarumma-Di Lorenzo-Barella-Politano è un poker che Spalletti da subito si è potuto permettere di “vedere” al buio. Tutta la zona destra del campo: vedremo se sarà un’Italia che penderà da quella parte anche nella manovra.

Serenità Gigio Gigio in realtà è sempre stato una certezza anche per Ventura e Mancini. E lo sarebbe quasi sicuramente, come Barella, per qualunque allenatore. Meglio di lui ovviamente Spalletti conosce Meret, ma non serve averlo allenato per fidarsi di Donnarumma. Che la vicinanza di Buffon, e le paroline, i consigli, che il capodelegazione non ha nascosto di spendere in questi giorni, stanno rendendo — così ha detto Gigio — ancora più sicuro. «L’ho lasciato ragazzo e l’ho ritrovato uomo», ha detto Gigi. E questo è il Donnarumma che sta conoscendo Spalletti: un ragazzo che garantisce anche quella tranquillità interiore che è garanzia per due partite così delicate.

L’altro capitano Il c.t. può considerare Giovanni Di Lorenzo il suo modificatore tattico e allo stesso tempo il suo termometro dello spogliatoio. Non si dà la fascia di capitano, come Spalletti ha fatto nel Napoli, ad un giocatore di cui non si riconoscono doti di intelligenza, carisma, empatia. Con cui non si instaura un rapporto di totale fiducia. Di Lorenzo fuori dal campo trasmette non solo a parole il senso di ciò che Lucio chiede ad una squadra, a livello di atteggiamenti, comportamenti, approccio al lavoro. Un verbo che un esempio pratico rende più facilmente comprensibile. Quanto poi Di Lorenzo sia diventato indispensabile per l’applicazione dei suoi principi calcistici è materia di studio, che parla di un’evoluzione totale: anche in Nazionale, Di Lorenzo sarà il laterale che diventa uomo in più a centrocampo, un po’ secondo regista e un po’ mezzala, se possibile anche uomo gol. Custode e interprete di meccanismi per un’Italia che sia anche il più possibile illeggibile.

Nick e Matte Quanto Spalletti punti su Barella, se necessario lo racconta anche un colloquio svelato dallo stesso interista: «Mi ha detto con totale onestà quello che gli piace e che invece gli piace meno di me». Che Nicolò possa essere la mezzala perfetta per il c.t. e il suo calcio fatto di inserimenti e cambi di posizione continui lo raccontano i fatti e anche la sua evoluzione in centrocampista ancora più da arrembaggio ed incursione. A lui Spalletti ha chiesto di diventare ancora di più un trascinatore “giusto” per questa Nazionale: quello che fa la differenza anche, soprattutto, nelle partite che contano di più. A 26 anni lo vuole leader senza più dubbi: se gli manca solo un altro step per il definitivo salto di qualità, sarà felice di accompagnarlo nell’ultimo avvicinamento. E Barella, ha detto, sarà «felice di ascoltarlo al cento per cento»: un dare e avere che è quasi un patto. Quello che Matteo Politano ha fatto istintivamente con Spalletti da quando si sono trovati a lavorare insieme all’Inter e poi al Napoli, garantendogli l’affidabilità di un esterno offensivo “di squadra”. Il c.t. lo ha alternato nel ruolo a Lozano, ma chiedendo al moto perpetuo di Politano il doppio lavoro, dunque anche di copertura, più necessario per partite più complicate. Servirà anche stasera a Skopje. E tanto più dopo aver perso Chiesa dall’altra parte, Spalletti sa con certezza almeno su chi e cosa potrà contare, lì sulla destra. Fonte: Gazzetta