Corsport – Sedute tattiche e lezioni d’italiano: Natan non vede l’ora di esordire con il Napoli

Natan Bernardo de Souza, il ventiduenne difensore acquistato dal Napoli in estate dopo l’addio di Kim, ama il teatro: da bambino a Serra, nello Stato di Espiritu Santu, Sud-Est del Brasile, frequentava la scuola calcio dell’associazione sportiva Tubarão e poi una parrocchia che organizzava anche un po’ di spettacoli, di recite, e così la passione gli è rimasta insieme con l’amore per il pallone e con una fede incrollabile.

Nella vita ne ha passate tante: ultimo di quattro figli, la povertà, un fratello (Felipe) costretto a vivere sulla sedia a rotelle a cui è legatissimo e a cui si ispira, la tentazione di smettere in preda a un crollo personale prima di trasferirsi al Flamengo e la fortuna – o il miracolo – di scampare al tremendo incendio che l’8 febbraio 2019 distrusse il convitto del Fla, rubando anche la vita di dieci compagni d’accademia.

Il finale della storia, insomma, è la conseguenza di questo racconto di vita: Natan non ha paura della strada in salita che sta caratterizzando i primi passi, le sue prime settimane napoletane. Tre partite ufficiali, tre giornate di campionato, zero minuti: mai entrato. Non ha ancora esordito, né al Maradona con Sassuolo e Lazio e tantomeno a Frosinone, e inevitabilmente l’attesa cresce di pari passo con la curiosità. A Kim, un coreano poco conosciuto acquistato da Giuntoli con un colpo di genio dopo la cessione del totem Koulibaly al Chelsea, bastarono un paio di partite e un paio di parole chiave in un italiano estremamente basic per uscire dall’ombra del gigante Kalidou, mentre Natan non ha ancora avuto la possibilità di giocare.

Accadrà, certo. Prima o poi. Lui, nel frattempo, si allena sodo, studia la lingua e si esprime sempre in italiano con apprezzabile coraggio. E al suo fianco c’è Juan Jesus, un altro brasiliano. Una guida. Ma anche l’uomo che, di fatto, ha raccolto l’eredità di Kim al fianco di Rrahmani: non è mai facile, per Natan.