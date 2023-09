Resp. Ticketone: “Meno affluenza al Maradona? Normale un periodo iniziale di rilassamento”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile Sport Ticketone: “La vendita dei biglietti per Genoa-Napoli? Finché la Questura non decide come gestire il settore ospiti non si avranno informazioni. Credo che entro lunedì/martedì massimo l’osservatorio si esprimerà. Devono capire quelle che sono le dinamiche della tifoseria che si sposta. Ci sono tanti chilometri d’autostrada da fare, bisogna monitorare gli spostamenti. Dobbiamo attendere e capire cosa succede, sappiamo che gli scontri tra le tifoserie si verificano anche sull’autostrada. I biglietti per Braga-Napoli? Gli abbonati avranno priorità e servirà la Fidelity Card. Quest’anno è cambiato il processo informatico. Questa volta si accede direttamente alla vendita del voucher e una volta terminata la procedura prima del pagamento vengono date una serie di informazioni utili alla UEFA e alla polizia. Nel caso del Braga i biglietti arriveranno via mail, quindi invito i tifosi a digitare bene le proprie mail. Da quello che so c’è una priorità per gli abbonati e se non finiscono i tagliandi per loro, c’è la possibilità di aprire la vendita libera dove non servirà la fidelity card. Per Braga non so quanti biglietti ci siano a disposizione. Di solito siamo sui 2.500/3.000 posti. Nella vendita della Fiorentina si legge una cosa un po’ diversa rispetto a quella delle prime partite. Si è colto che la vendita è riservata inizialmente a tutti i possessori di tessera e poi dopo ci sarà la vendita libera, cosa che prima non era così. Quindi se lo stadio non andrà ad esaurirsi con i possessori di tessera, verrà aperta la vendita libera. Meno affluenza al Maradona in queste prime partite? È una contrazione naturale che può esserci e ci sta. Sta cominciando una stagione che spero sia ricordata, le partite sono tante e tanto importanti. I tifosi del Napoli che hanno minore capacità di spesa devono un attimo trattenersi. È normale che ci sia un periodo iniziale di rilassamento. È sempre più complesso comprare i biglietti perché si devono accontentare tutte le fasce e ci sono problemi legati alla sicurezza per esempio“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com