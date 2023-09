Pacchioni: “Un calo dopo le vittorie è fisiologico; la coppia scudetto è Napoli/Inter”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5: “Con Spalletti dobbiamo aspettarci una ventata di aria nuova. Mancini aveva dato una mentalità vincente ad una generazione giovane, riportando entusiasmo per la Nazionale in Italia. Dopo la vittoria dell’Europeo, però, il suo ciclo è precipitato. Ora Spalletti può dare quell’entusiasmo e quegli stimoli che mancavano da un po’. Questo non risolverà da solo il problema del centravanti, dove manca un profilo internazionale che sposta gli equilibri. La nuova Serie A? Milano è tornata nuovamente competitiva, mentre Roma e Lazio mi sembrano essere in ritardo. La Juve ha un po’ illuso ad Udine, non è cambiata molto in realtà. E poi c’è il Napoli, che resta fortissimo. Quando vinci, però, è fisiologico avere un piccolo calo, Garcia dovrà farsi trovare pronto. L’assenza di Kim si è fatta già sentire, ma il livello della rosa è ancora altissimo. Per me la coppia Scudetto sarà Napoli-Inter, ma il Milan può essere un’incognita. Il derby di Milano ci dirà qualcosa in più alla ripresa, ma ho dei dubbi sulla tenuta difensiva dei rossoneri. Natan? Un po’ di rodaggio e di protezione da parte di Garcia va messo in preventivo. Penso e spero che il Napoli a breve gli darà il giusto spazio. Non è semplice entrare ed essere subito efficaci, soprattutto per lui. Diamo il tempo a chi deve sostituire Kim di essere pronto al 100%. Il campionato è una maratona, c’è ancora molto tempo. Poi è un discorso a parte il fatto che il Napoli non deve pensare che questo sarà un nuovo campionato in dominio. Il bis Scudetto dovrà sudarselo”.

