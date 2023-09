Maresca al Mattino: “Guardiola temeva e teneva in grande considerazione il Napoli”

, 43 anni, salernitano di nascita e giramondo per professione, è stato un gran bel centrocampista () e oggi è un tecnico emergente cresciuto sotto l’egida dicon cui ha vinto – da allenatore in seconda del– il treble () nella passata stagione. Da quest’anno guida ilined è al secondo posto. Tra i temi toccati, ovviamente, la percezione del campionato italiano all’estero, visto come intrigante, e anche il Napoli : “testa di serie? È giusto così. Anche perché se penso all’anno scorso gli azzurri meritavano qualcosina in più nei quarti con il Milan. Le parole disugli azzurri? Ilgiocava bene e vinceva quasi tutte le partite, income in. Era una squadra che si temeva e si teneva in grande considerazione. Il suo girone? Insieme alè la favorita per passare il turno. L’ha fatto una stagione impressionante che nessuno si aspettava. Anche ilha fatto benissimo. Sulla carta, però, le favorite restano. Ilinè sempre favorito. Negli ultimi anni hanno vinto tanto, gestiscono bene le situazioni e possono sempre trovare la giocata vincente. Come deve preparare la sfida alil? Dipende anche da come ci arriva. In ogni caso non mi permetto di dare consigli a Garcia. Sapranno bene come prepararla al meglio.favorito in campionato? Sì, ma occhio al vecchio adagio: vincere è difficile e “rivincere” lo è ancora di più. Gli azzurri comunque restano una delle candidate al tricolore insieme all’e al. Pancia piena id alcuni giocatori? Sono d’accordo se si parla per chi ha vinto tanto. Ma nel caso delnon credo che i ragazzi siano già appagati. Anzi. Non lo vedo affatto un pericolo.? Se la scelta è caduta su di lui significa che è stato considerato all’altezza della situazione dal club di. È chiaro che avrà bisogno di tempo per farsi conoscere. Logicamente non è facile rimpiazzareper quello che ha fatto. Anche perché la gente non dimentica ed alla prima occasione storta scattano i paragoni. Non ho dubbi che lafarà bene. Credo che una volta presa la decisione, considerato anche il breve tempo a disposizione è difficile pretendere che la squadra riesca a fare determinate cose. Ma per quello c’è tempo. Adesso è necessario fare risultato e sono sicuro che gli azzurri ci riusciranno. Chi vedrei bene nel calcio inglese? Mi intriga moltoper la duttilità dei ruoli che può ricoprire. Un elemento in più per controllare l’andamento della gara. Questa cosa per alcuni allenatori è molto importante. Gaurdiola? Mi sento sia con lui sia con tante persone che ancora la lavorano al. Conc’è un rapporto di stima reciproca“.