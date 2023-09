Kvara dal ritiro: “Pronto per i 90 minuti. Nessuna pressione dal Napoli!!!”

Si legge sul Corriere dello sport:

KVARA JUNIOR.

E allora, il giorno di Kvaratskhelia: ha parlato, direttamente dal ritiro della Georgia, e poi lo hanno fatto anche il suo manager e suo padre Badri. Con ordine. «Penso di essere pronto a giocare novanta minuti: ho sempre dato il massimo per la nazionale georgiana e sarà così anche con la Spagna». Gli chiedono il motivo della mancata partecipazione all’Europeo Under 21: «Dopo il torneo nessuno ha sollevato la questione di una presunta mancanza di qualcuno nella squadra. I ragazzi hanno onorato la competizione e il Paese e non credo che sarebbe stato bello per i calciatori che hanno giocato per due anni in Nazionale». Una questione di rispetto, insomma. «Pressioni dal Napoli per non giocare? Potete chiederlo alla società, ma io ho sempre dato tutto per la Georgia e così sarà anche in futuro».

L’AGENTE.

Il suo agente Jugeli (A CN24), invece, affronta il discorso del presente e del futuro con il club azzurro: «Tra noi e il Napoli non ci sono problemi, non ci sono difficoltà. Noi non vogliamo cambiare niente, non siamo scontenti della situazione attuale. Poi, se il presidente De Laurentiis ritiene opportuno rinnovare il contratto allora siamo pronti alla trattativa. Intanto lo ringrazio».