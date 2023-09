Il manager sul futuro di Khvicha: «Mai valutato di andare via e anzi vuole vincere un altro scudetto Rinnovo? Se il presidente ritiene»

K hvicha è felice: del Napoli, del contratto, della nazionale georgiana e di essere in lizza per il Pallone d’Oro. Il suo manager, Mamuka Jugeli, lo ha raccontato ieri, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Calcionapoli24.

Factory della Comunicazione

«Con Kvaratskhelia non abbiamo mai parlato di andare via e di cambiare squadra, non c’è mai stata una situazione del genere. Con il club non ci sono discussioni relative al contratto. Se il presidente ritiene siamo pronti alla trattativa, ma siamo contenti così. L’unico obiettivo del giocatore è confermare lo scudetto e fare un buon percorso in Champions».

E anche nelle qualificazioni europee: la Georgia è seconda nel Girone A con 4 punti in quattro partite insieme con la Norvegia, alle spalle della Scozia (a 12, punteggio pieno) e davanti alla Spagna, il prossimo avversario, terza con 3 punti. La nazionale georgiana insegue un sogno: la prima, storica partecipazione all’Europeo. E il leader della missione, ovviamente, è Kvara. Fresco di candidatura al Pallone d’Oro insieme con Osimhen e Kim, ora al Bayern. Le tre colonne dello scudetto del Napoli, i volti della gloria in copertina, tutti in bella mostra nell’elenco dei finalisti: «Sono molto felice», ha detto ieri Khvicha. «È davvero una grande soddisfazione. Ora, però, sono concentrato soltanto sulla partita contro la Spagna». In programma oggi alle 18 all o stadio Boris Paichadze di Tbilisi. «S to bene psicologicamente e felice di dove mi trovo ».

Fonte: CdS