Franco Porzio: “Natan? È un giovane che ha delle qualità, bisogna dargli tempo”

“Il Napoli? A fine campionato molti dicevano che fosse favorito, ma io sono del parere che ogni anno è una storia a sè. Allenatore, direttore sportivo e uno dei giocatori più importanti della squadra non ci sono più. Questo ha modificato le cose, ma questo non vuol dire che il Napoli non sia forte. Non siamo la favorita perché abbiamo vinto il campionato, ma lottiamo per le prime quattro posizioni. C’è un allenatore nuovo che vuole mettere in campo le sue idee e cose da far assimilare ai giocatori. Bisogna attendere, aspettare ed avere pazienza però non è facile sulla falsa riga del passato perché Spalletti è stato anche un addestratore. Natan? È un giovane che ha delle qualità, bisogna dargli tempo e modo per ambientarsi e crescere. Kim è stato una cosa eccezionale. Non è una questione di fase difensiva, ma di atteggiamento della squadra. Prima si giocava in 40 metri, ora in 70. Si deve intervenire in modo veloce e rapido. Bisogna lavorare. Garcia ha tanto da lavorare sull’aspetto tattico della squadra”