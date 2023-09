Fedele critico: “Vi dico chi avrei preso al posto di Kim”

Enrico Fedele, opinionista e dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Il vizio originario della difesa azzurra è che non ha sostituito Kim con il miglior difensore acquistabile sulla piazza, tutto qui. Boateng, svincolato, potrebbe fare al caso di Garcia? E’ un calciatore che, da un punto di vista della fisicità e dell’esperienza, sarebbe utile. Ha giocato poco, l’anno scorso, quindi qualcosa non va. Io, più di tutti, avrei preso Milenkovic della Fiorentina. De Laurentiis, però, fa sempre i conti con la borsa stretta e va puntualmente su chi possa usufruire del Decreto Crescita. Insomma, gente già esperta del calcio italiano, il Napoli non la prende, perché vuole risparmiare. Come mai Natan non è stato preso subito? Perché non era il primo in lista per sostituire Kim, ma il quinto. La posizione di Raspadori? E’ stato preso come attaccante quando in rosa avevi già Osimhen. Per lui i soldi sono stati spesi e la dirigenza vuole che giochi. E’ un problema di valutazione di base: De Laurentiis vuole spendere sempre per ragazzi potenzialmente rivendibili. Diciamo che se avesse preso un mediano in più e una mezz’ala offensiva in meno probabilmente avrebbe acquistato un calciatore più funzionale”.

